Un Posto al Sole, spoiler 5 ottobre 2026: Damiano in crisi, Giulia rivela una notizia a Niko e Manuela

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 5 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che il piano di Grillo ha avuto un drammatico finale. Lui dopo essersi vestito elegante è tornato nello scantinato ma non ha messo in atto la sua vendetta come aveva in mente di fare all’inizio. L’ispettore infatti non ha ucciso Renda e Sabbiese ma si è suicidato sparandosi davanti a loro.

Spoiler Un posto al sole 5 ottobre 2026: Rosa nota la crisi di Renda, la malattia di Luca peggiora sempre di più

Per Damiano non è un momento affatto semplice, dopo quello che gli è successo sarà ancora molto turbato. Per giorni Grillo lo ha tenuto in uno sgabuzzino, lui e Sabbiese erano convinti che li avrebbe uccisi. Renda non fa che pensare all’omicidio dell’ispettore e al filmato che contiene le confessioni di Eduardo.

Il poliziotto sarà davvero in crisi con se stesso e Rosa inizierà a capire qualcosa vedendolo così turbato. Nel frattempo Giulia starà per rivelare una bella notizia di lei e Luca a Niko e Manuela. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che i problemi del dottor De Santis però continueranno a peggiorare e gli episodi legati alla malattia si manifesteranno quotidianamente. Raffaele e Renato scherzano e si battibeccato da sempre, il primo dovrebbe tenere in considerazione che ‘chi è causa del suo male pianga se stesso’. Cosa succederà tra loro questa volta?