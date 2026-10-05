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Un Posto al Sole, spoiler 5 ottobre 2026: Damiano in crisi, Giulia rivela una notizia a Niko e Manuela

Rosa nota la crisi di Renda, la malattia di Luca peggiora sempre di più Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte5 Ottobre 2026
Spoiler Un posto al sole 5 ottobre 2026
Giulia di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 5 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che il piano di Grillo ha avuto un drammatico finale. Lui dopo essersi vestito elegante è tornato nello scantinato ma non ha messo in atto la sua vendetta come aveva in mente di fare all’inizio. L’ispettore infatti non ha ucciso Renda e Sabbiese ma si è suicidato sparandosi davanti a loro.

Spoiler Un posto al sole 5 ottobre 2026: Rosa nota la crisi di Renda, la malattia di Luca peggiora sempre di più

Per Damiano non è un momento affatto semplice, dopo quello che gli è successo sarà ancora molto turbato. Per giorni Grillo lo ha tenuto in uno sgabuzzino, lui e Sabbiese erano convinti che li avrebbe uccisi. Renda non fa che pensare all’omicidio dell’ispettore e al filmato che contiene le confessioni di Eduardo.

Il poliziotto sarà davvero in crisi con se stesso e Rosa inizierà a capire qualcosa vedendolo così turbato. Nel frattempo Giulia starà per rivelare una bella notizia di lei e Luca a Niko e Manuela. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che i problemi del dottor De Santis però continueranno a peggiorare e gli episodi legati alla malattia si manifesteranno quotidianamente. Raffaele e Renato scherzano e si battibeccato da sempre, il primo dovrebbe tenere in considerazione che ‘chi è causa del suo male pianga se stesso’. Cosa succederà tra loro questa volta?

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Sara Fonte5 Ottobre 2026