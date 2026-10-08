Tutto per la mia famiglia raddoppia su Canale 5: ecco quando

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Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Le vicende dei fratelli Eren sono viste da due milioni di telespettatori, confermandosi uno dei grandi successi della rete Mediaset. In queste ore, i piani alti di Cologno Monzese hanno annunciato un nuovo cambio di programmazione per quanto riguarda la messa in onda della dizi turca. Scendendo nei dettagli, Tutto per la mia famiglia raddoppierà su Canale 5. Ogni sabato pomeriggio a partire dal 10 ottobre andranno in onda due appuntamenti della serie tv. Una decisione presa da Mediaset in seguito alla cancellazione delle puntate alla domenica pomeriggio.

Tutto per la mia famiglia in onda con una doppia puntata ogni sabato pomeriggio

Tutto per la mia famiglia andrà in onda con una doppia puntata ogni sabato pomeriggio a partire dal 10 ottobre. La serie tv perderà però l’appuntamento alla domenica pomeriggio che sarà sostituito dalla nuova edizione di Amici, in arrivo l’11 ottobre sui teleschermi di Canale 5. Secondo alcune indiscrezioni trapelate da Superguida Tv ci saranno dei nuovi professori che faranno molto discutere l’opinione pubblica. Amadeus e Samurai Jay sono stati annunciati come maestri di canto mentre Ambra Angiolini come prof di ballo.

Sengul di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)