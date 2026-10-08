Tutto per la mia famiglia, nuova cancellazione in arrivo: la novità

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Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Le vicende drammatiche dei fratelli Eren registrano in media 2 milioni di telespettatori su Canale 5. Un grande successo che tuttavia non è esente da importanti cambi di programmazione che siamo certi non piaceranno ai tanti fans. Scendendo nei dettagli, la serie tv subirà una nuova cancellazione nel corso del mese di ottobre. Tutto per la mia famiglia non andrà più in onda di domenica a partire dall’11 ottobre a causa del ritorno di Amici nel palinsesto. La nuova edizione del programma condotto da Maria De Filippi debutterà domenica 11 ottobre dove verrà svelata la nuova classe.

Tutto per la mia famiglia cancellato alla domenica pomeriggio dall’11 ottobre

La serie tv non andrà più in onda di domenica pomeriggio a causa del ritorno di Amici nel palinsesto a partire dall’11 ottobre. Tutto per la mia famiglia comunque raddoppierà al sabato pomeriggio con una puntata extra large. Gli appuntamenti andranno in onda dalle ore 14:25 fino alle 16:15 quando prenderà la linea Forbidden fruit con un breve episodio. Le anticipazioni della dizi turca annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Omer. Il ragazzo si caccerà nei guai per aiutare economicamente le sue sorelle quando inizierà a lavorare per un pericoloso strozzino. Akif, invece, deciderà di divorziare da Nebahat dopo aver capito di provare ancora dei sentimenti per Suzan.

Tolga di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)