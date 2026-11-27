Istruzione Smartphone a 14 anni e social a 16: lo stop di Novara

Daniele Novara illustra i rischi dello smartphone ai minori proponendo limiti d'età, tutele e regole contro la dipendenza digitale.

Francesco Bunetto di Orizzonte Scuola ha intervistato il noto pedagogista Daniele Novara, il quale ha espresso una forte preoccupazione per l'impatto dei dispositivi digitali sui giovanissimi. Novara propone una soglia chiara: vietare lo smartphone fino a 14 anni e l'accesso ai social network prima dei 16 anni. Questa indicazione nasce da evidenze pedagogiche e neuroscientifiche, poiché tra i 13 e i 16 anni il cervello vive una trasformazione cruciale. In questa finestra temporale la corteccia prefrontale si rafforza, permettendo al ragazzo di sviluppare la razionalità necessaria per gestire le sollecitazioni emotive. Senza questo scudo biologico, lo scrolling continuo e l'interazione virtuale agganciano i centri della dopamina nel cervello dei più piccoli.

Il risultato è la comparsa di precoci forme di addiction e una marcata difficoltà a mantenere l'attenzione durante lo studio. Per il pedagogista, sostituire i libri di testo con i tablet a scuola rappresenta un vero e proprio disastro didattico ed educativo. Occorre invece restituire centralità alla lettura sensoriale sulla carta, alla scrittura a mano e al lavoro di gruppo pratico. La scuola deve quindi superare la lezione frontale e trasformarsi in un laboratorio attivo in grado di stimolare la socialità reale. La sfida principale consiste nell'aiutare le famiglie attraverso leggi pubbliche capaci di arginare lo strapotere delle piattaforme tecnologiche.

Sviluppo cerebrale, dipendenza da schermo e la difesa della didattica cartacea

La dipendenza digitale nei giovanissimi mostra ormai sintomi del tutto assimilabili a quelli da nicotina o alcol. Se un ragazzo al mattino cerca lo smartphone prima della colazione, si manifesta un chiaro segnale di astinenza notturna. Allo stesso modo, superate le due ore continuative ai videogiochi, il cervello entra in una sorta di osmosi passiva. In tale stato si perde la reversibilità del pensiero, lasciando i minori in balia di algoritmi studiati da esperti per catturarne l'attenzione. I genitori da soli non possono contrastare la potenza del marketing delle multinazionali tecnologiche che bersagliano i bambini. Servono perciò norme pubbliche vincolanti, esattamente come si è fatto per il casco in moto, le cinture di sicurezza e i semafori.

Non si tratta di sbandierare un futile proibizionismo, ma di proteggere l'infanzia attraverso procedure e leggi trasparenti. Sul fronte scolastico, l'introduzione massiccia dei tablet ha dimostrato scarsissimi riscontri sul piano scientifico e dell'apprendimento. La scrittura manuale a penna attiva complessi circuiti neuromotori che l'atto meccanico di digitare su una tastiera non può sostituire. Allo stesso modo, la lettura su carta garantisce un'esperienza sensoriale indispensabile per la comprensione profonda dei testi. Il cervello umano ha bisogno della fisicità del libro e del contatto visivo diretto, privo della mediazione di uno schermo. La tecnologia a scuola va usata in modo collettivo per la ricerca di gruppo, e mai come mero strumento individuale.

Inoltre, Novara respinge con forza la tesi che equipara i comportamenti digitali degli adulti a quelli dei minori. Adulti e ragazzi possiedono un ruolo ontologico profondamente diverso, con responsabilità e bisogni che non coincidono. L'adulto può necessitare del telefono per reperibilità professionale o lavoro, mentre il minore deve tutelare la propria crescita.

Confondere queste due sfere significa regredire a una visione arcaica che nega lo specifico dell'infanzia e dell'adolescenza. I bambini apprendono attraverso il pensiero motorio, concreto e pratico, mentre gli adolescenti crescono nel confronto con i pari. La scuola deve far funzionare la classe come una vera comunità sociale, valorizzando la cooperazione e la ricerca attiva. Solo restituendo valore alla relazione in presenza si potrà contrastare l'isolamento generato dall'iperconnessione. Imporre regole chiare sul digitale è il primo passo per restituire alle nuove generazioni il diritto a un sano sviluppo.