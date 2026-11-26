Racconto di una notte quando finisce? Svelata la data del finale su Canale 5

E' stata resa nota la data della puntata finale di Racconto di una notte, serie tv di successo di Canale 5.

Racconto di una notte è tra le produzioni turche più seguite dal pubblico italiano. In onda ogni domenica, la serie tv ha conquistato un milione e mezzo di telespettatori a puntata. In questo momento, la rete ammiraglia Mediaset sta trasmettendo le ultime puntate di Racconto di una notte. Mancano infatti solo tre episodi al finale della prima e unica stagione della serie tv. Per questo motivo, l'ultimo appuntamento con Racconto di una notte è previsto per domenica 6 dicembre in prima serata su Canale 5 salvo cambi di programmazione dell'ultimo minuto.

Racconto di una notte, ultima puntata prevista per il 6 dicembre

L'ultima puntata di Racconto di una notte è prevista per il 6 dicembre su Canale 5. Il pubblico saluterà così Mahir e Canfeza che hanno emozionato con la loro storia d'amore ricca di colpi di scena. Le anticipazioni sul finale della serie tv annunciano che il poliziotto e Kursat decideranno di unire le loro forze per sconfiggere Ozan. Quest'ultimo rapirà Canfeza, deciso a vendicarsi del padre che l'ha abbandonato. Fortunatamente la ragazza in avanzato stato di gravidanza verrà salvata mentre suo fratello verrà affidato alla giustizia.