Elisabetta Bertolini
Caporedattore
Nata a Piombino il 2 luglio 1963. Madre di due figlie, mi sono appassionata alla scrittura fin da giovane. Grande appassionata di Uomini e Donne e Grande Fratello. Debutto scrivendo articoli on-line per GreatContent, O2O e Melascrivi finendo per scrivere per BlastingNews, dove ho scritto oltre 10 mila articoli raggiungendo importanti successi. Dal 2023 ho iniziato a collaborare anche con IlSipontino dove vi occupo di programmi televisivi e gossip tra cui Terra amara e Uomini e Donne.
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