Racconto di una notte come e quando finisce la serie tv? Il destino di Mahir e Canfeza

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Racconto di una notte è tra le serie tv di maggiore successo di Canale 5. In onda ogni domenica, la storia di Mahir e Canfeza colleziona oltre un milione e mezzo di telespettatori in Italia. Una dizi che tuttavia avrà durata limitata visto che non è stata rinnovata per una seconda stagione in Turchia. Per questo motivo, Mediaset trasmetterà tra ottobre-novembre le ultime puntate della produzione dove sono attesi diversi colpi di scena per la gioia del pubblico. Le anticipazioni sul finale di Racconto di una notte in programma in prima serata su Canale 5 rivelano che grande attenzione sarà focalizzata sul passato della famiglia di Mahir. Il protagonista apprenderà che suo nonno è coinvolto in una rete di responsabilità e segreti più grande di quello che supponeva. Una volta ricostruito il quadro, il poliziotto deciderà di arrestare tutti gli uomini legati al nonno.

Racconto di una notte: le anticipazioni sul finale

Le anticipazioni del finale di Racconto di una notte rivelano che Mahir riceverà un incarico che lo porterà ad Ankara. Allo stesso tempo, il protagonista e Canfeza cercheranno di costruire un futuro insieme dopo aver superato innumerevoli crisi. La ragazza in attesa di un bambino apparirà il simbolo di una nuova fase della loro vita. La gravidanza permetterà alla coppia di lasciarsi alle spalle gli anni segnati da vendette, sospetti e minacce. L’ultima parte della storia introdurrà Mahir e Canfeza di fronte ad un nuovo pericolo. Ozan sconvolto dal tradimento del padre organizzerà una trappola che costringerà il poliziotto a prendere una scelta drammatica: uccidere Kursat o salvare Canfeza.

Canfeza di Racconto di una notte (Screen Mediaset Infinity)