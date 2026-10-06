Racconto di una notte quando finisce su Canale 5? La data dell’ultima puntata

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Racconto di una notte è tra le serie tv che stanno conquistando sempre più pubblico sui teleschermi di Canale 5. La storia di Mahir e Canfeza registra in media oltre 1 milione e mezzo di telespettatori, riuscendo a contrastare la concorrenza delle altre reti. In questo ultimo periodo, i fans si stanno chiedendo quando andrà in onda il finale della serie tv turca. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete si apprende che le ultime puntate di Racconto di una notte potrebbero andare in onda tra ottobre-novembre sui teleschermi di Canale 5. Il pubblico assisterà così ad un finale denso di colpi di scena con protagonisti Mahir e Canfenza.

Il finale di Racconto di una notte trasmesso tra ottobre-novembre su Canale 5

Il finale della produzione turca potrebbe venire trasmesso tra ottobre-novembre su Canale 5. Nel frattempo, la serie tv ha appena subito un cambio di programmazione. Dal 4 ottobre, infatti, la storia di Mahir e di sua moglie Canfeza non va più in onda di giovedì in prima serata. Mediaset ha deciso di promuovere Tutto per la mia famiglia nella fascia serale del giovedì e di trasmettere Racconto di una notte solo alla domenica dove sta ottenendo grande riscontro di pubblico. Nel frattempo, la serie tv tornerà l’11 ottobre con una nuova puntata sulla rete ammiraglia Mediaset.