A San Giovanni Rotondo Il cardinale Simoni recita l’esorcismo a San Giovanni Rotondo: urla misteriose durante la diretta dal Santuario di Padre Pio

Il cardinale Simoni recita l’esorcismo di Leone XIII a San Giovanni Rotondo: urla durante la diretta dal Santuario di Padre Pio

Il cardinale Ernest Simoni ha presieduto il 17 novembre una Messa nel Santuario di San Pio da Pietrelcina, a San Giovanni Rotondo. Al termine della celebrazione, il porporato ha recitato in latino l’Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, una preghiera contro Satana e gli angeli ribelli pubblicata per disposizione di Papa Leone XIII.

Durante la trasmissione di Padre Pio TV, mentre il cardinale pronunciava le parole della preghiera, si sono sentite urla e altri rumori di sottofondo che hanno attirato l’attenzione di quanti seguivano la celebrazione. Il momento è visibile nella registrazione a partire dal minuto 59:48.

Lo scrive il sito cattolico ewtn.it

L’Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos è una preghiera pubblicata per disposizione di Papa Leone XIII.

Tra le sue prime invocazioni compare una frase tratta dal Salmo 67 (68):

«Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici; fuggano davanti a lui quelli che lo odiano».

Non è la prima volta che il cardinale Simoni recita pubblicamente questa preghiera.









