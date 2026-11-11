Danto al veleno contro Megan Ria al GF Vip: “Sei falsa, stratega e vigliacca”

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Giancarlo Danto non riesce a perdonare Megan Ria per averlo nominato al Grande Fratello Vip, più volte ha ribadito che la loro amicizia è ormai finita e non intende assolutamente chiarire con lei dopo quello che ha fatto nell’ultima puntata.

Il concorrente si è sentito pugnalato alle spalle, lui e il suo gruppo, quello dei ‘giovani’, si erano promessi di non nominarsi a vicenda ma quando è stato il turno della ballerina ha nominato Danto spiazzando praticamente tutti. Il gieffino lo ha visto come un tradimento e c’è rimasto veramente male, a parer suo Megan Ria sceglie strategicamente le sue mosse al fine di ottenere l’approvazione del pubblico.

Danto si scaglia duramente contro Megan Ria al GF Vip: volano dure accuse e insulti nella casa

Mentre era in giardino il gieffino si è sfogato con alcuni suoi compagni di avventura e ha ribadito che la ballerina è stata vigliacca e stratega perché prima si è accertata che non la nominasse e poi lo ha tradito nominandolo in puntata. Quando la gieffina lo ha raggiunto per provare ad avere un confronto lui ha inveito contro di lei.

In preda alla rabbia Danto le ha detto: “Sei la persona più falsa e vigliacca che ho conosciuto in questo gioco!” Ciò che lo fa stare peggio è il fatto che Megan Ria guardandolo negli occhi ha fatto una promessa, gli ha anche detto che lo vedeva come un fratello, ma poi lo ha nominato. A parer suo è anche una stratega perché ha parlato di Giulia nella nomination per passare come quella che perdona l’amica con cui aveva litigato. Dopo averla duramente attaccata ha ribadito che non vuole più parlare con lei.