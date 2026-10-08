Il Paradiso delle Signore anticipazioni 8 ottobre 2026: Matteo fa una promessa a Lia, Adelaide in trappola

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 8 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Dopo aver dato le dimissioni al Paradiso Marcello si sta prendendo un po’ di tempo per sé, ha anche affidato la Caffetteria a Ciro tramite procura. Intanto Diana ha pensato ad un piano per far vincere le elezioni a sua madre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8 ottobre 2026: Walter vuole svelare il segreto di Elisa, Ciro si fa male

Un dettaglio farà capire a Matteo cosa sta nascondendo Lia, cioè che sta cercando suo padre e le prometterà che la aiuterà a trovarlo. Concetta continuerà ad essere molto occupata con i modelli di Botteri, intanto Ciro proverà la fuoriserie di Marcello ma farà un incidente e si ferirà un braccio.

Walter vuole lasciarsi alle spalle il passato e sarà intenzionato a rivelare il segreto che riguarda Elisa, lei però per proteggerlo cercherà di impedirglielo. Adelaide era riuscita a sfruttare a suo vantaggio la mossa della Corsi, ma la situazione si ribalterà. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che la Contessa passerà da accusatrice all’essere lei il bersaglio dopo che cadrà della trappola di Carla.