Il Paradiso delle Signore anticipazioni 6 ottobre 2026: Marcello deve risolvere un problema, Marta preoccupata

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 6 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Nonostante il loro conflittuale rapporto Odile e Jacopo hanno deciso di lavorare insieme per la collezione natalizia. Intanto la presenza di Cesare continua a far preoccupare Walter e sua madre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 ottobre 2026: Riccardo fa preoccupare Marta, Marcello scopre che Ciro…

Lia deciderà di muoversi di nascosto dopo aver colto sul padre un indizio, il suo comportamento però renderà Irene sospettosa. Mancano ormai pochi giorni alle dimissioni di Marcello, che ha deciso di andare via dal Paradiso perché pensa di aver causato solo problemi negli ultimi mesi.

Marcello vorrebbe prendersi del tempo per se stesso ma dovrà occuparsi di moltissime pratiche molto urgenti che riguardano la Caffetteria. Ciro ha trascurato la parte burocratica del locale ed è per questo che Barbieri sarà costretto ad intervenire. L’atteggiamento del fratello farà preoccupare sempre di più Marta, lui però continuerà a non ammettere di avere dei problemi con Nicoletta. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Carla ha ottenuto l’effetto inverso con la sua mossa, infatti Adelaida ne ha tratto vantaggio per la corsa alla presidenza.