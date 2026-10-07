Il Paradiso delle Signore anticipazioni 7 ottobre 2026: Carla furiosa con Adelaide, Diana ha un piano

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 7 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Marcello ha in mente di prendersi un po’ di tempo per sé ma si è ritrovato a doversi occupare di urgenti pratiche alla Caffetteria che Ciro aveva trascurato del tutto. Nel frattempo la Contessa è riuscita a trarre vantaggio dalla mossa della Corsi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 ottobre 2026: i sospetti di Irene aumentano, Marcello prende una decisione

In merito all’incontro misterioso a Brugherio Lia non dirà la verità, un comportamento che farà insospettire sempre di più Irene. Intanto Ciro, dopo che la moglie non ha mostrato entusiasmo per il loro anniversario di matrimonio, vorrebbe recuperare con lei un po’ di romanticismo. Ci riuscirà? Le cose potrebbero non andare come vorrebbe.

Marcello sta per andare via dal Paradiso dopo aver consegnato le sue dimissioni e per prendersi un po’ di tempo per se stesso prenderà una decisione che riguarda la Caffetteria. Di che si tratta? Affiderà, tramite procura, la totale gestione del locale a Ciro. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Carla sarà furiosa con Adelaide, Diana però per farle vincere le elezioni al Circolo avrà in mente un piano.