Helena Prestes inedita: "Ho sempre amato...", la confessione

Helena Prestes ha preso parte ad un evento in compagnia di Javier Martinez a Milano.

Helena Prestes continua il suo momento d'oro in seguito all'esperienza fatta al Grande fratello. In queste ore, la modella brasiliana ha preso parte ad alcuni eventi a Milano in compagnia del fidanzato Javier Martinez, con il quale ha una relazione da quasi due anni. In uno di questi, la 36enne di San Paolo partecipa ad una colazione organizzata dal brand di Tommaso Zorzi, specializzato in articoli per la tavola. Proprio nel corso dell'evento, Helena Prestes ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha fatto una confessione ai suoi tanti sostenitori. La donna ha scritto: "Vi racconto una curiosità: ho sempre amato tutto quello che riguarda l'impiattamento e le buone maniere a tavola, assolutamente una cosa da informarsi perché è molto interessante. Questa bellissima colazione ci ha offerto una piccola lezione di galateo e potete immaginare che io ero così", aggiungendo una faccina emozionata.

Helena Prestes all'evento di Tommaso Zorzi

Helena Prestes ha rivelato di aver avuto una piccola lezione di galateo durante l'evento organizzato da Pina1930, il brand ideato da Tommaso Zorzi. Proprio l'influencer ha pubblicato una storia insieme all'ex vincitore del Grande fratello vip con su scritta la seguente didascalia: "sempre bello venire a trovare Tommaso si mangia bene." Un evento che ha visto la presenza anche di Javier Martinez.