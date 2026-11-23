Helena Prestes dice basta: accorato appello ai suoi fans

Helena Prestes ha fatto un sentito appello ai suoi fans nel corso di una storia pubblicata sui social.

Helena Prestes continua a far parlare di sé a distanza ormai di anni dalla sua partecipazione al Grande fratello che le ha dato grande popolarità in Italia. In queste ore, la modella brasiliana ha deciso di fare un accorato appello ai suoi tanti fans che ancora oggi la seguono con grande passione. La compagna di Javier Martinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dov'è seguita da più di 400 mila seguaci. Nel filmato si vede Helena Prestes all'interno della propria abitazione di Lecco mentre dichiara queste parole verso i suoi sostenitori: "Questi edit che fate non mi piacciono, mi imbruttiscono...se non è bello, se cambia il sorriso, non fate queste cose.. già non piace l'Ai perché il lavoro che c'è dietro per trasformare le cose più umane è troppo robotico". La donna conclude, lanciando una provocazione: "Non è che ci dobbiamo sforzare un po' più noi a leggere ed a informarsi?"

Helena Prestes dice stop alla produzione di contenuti fatti con l'AI

La modella brasiliana ha detto basta. La 36enne di San Paolo ha pubblicato un video sui social dove ha chiesto ai gran voce ai suoi fans di smettere di produrre contenuti su di lei fatti con l'intelligenza artificiale. Una richiesta che è stata favorevolmente accolta da parte dei tanti fans di Helena Prestes, che hanno scritto la propria opinione sui social. Un utente ha scritto: "Ha ragione, non c'è bisogno di stravolgere i volti usando l'AI" mentre un altro "brava.."