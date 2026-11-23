Javier Martinez, dolce dedica da un ex gieffino: ecco chi

Javier Martinez ha ricevuto dolci parole da parte di una persona che ha fatto insieme a lui il Grande fratello.

Javier Martinez continua a tenere alta l'attenzione mediatica a due anni dalla sua esperienza all'interno del Grande Fratello, reality show di punta delle reti Mediaset. L'ex pallavolista argentino è tornato a far parlare di sé per un nuovo post che ha pubblicato nel suo profilo Instagram dov'è seguito da oltre 300 mila sostenitori. Il compagno di Helena Prestes ha postato alcune foto in merito al viaggio fatto in Spagna con Blindgate. Nelle immagini si vede Javier Martinez tra le vie della città di Malaga insieme ad alcuni suoi compagni di viaggio tra cui alcuni ex gieffini come Michael Castorino, Mattia Fumagalli e Maxime Mbanda.

Javier Martinez, dolce dedica da Maxime Mbanda

Il nuovo post di Javier Martinez dove ha raccontato l'esperienza a Blindgate ha ricevuto quasi 10 mila mi piace e oltre mille commenti. Tra questi è apparsa una dolce dedica da parte di un ex gieffino che ha fatto con lui il Grande fratello nel 2024. Si tratta di Maxime Mbanda, il quale ha scritto: "Il mio fratellino" sotto al post pubblicato dal compagno di Helena Prestes. Il rugbista ha partecipato insieme all'uomo al viaggio in Spagna per Blindgate, un servizio che organizza viaggi di gruppo a destinazione segreta.