Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi, l’indiscrezione: “Momento di dubbi e decisioni difficili”

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La storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è nata circa cinque anni fa nella casa del Grande Fratello Vip e da quel momento sono sempre stati inseparabili. Nell’ultimo periodo però sembra che sia cambiato qualcosa, il loro rapporto non sarebbe più sereno.

Dopo il reality i due sono andati subito a convincere e nel 2025 sono diventati genitori per la prima volta. Sui social si sono sempre mostrati affiatati e innamoratissimi, ultimamente però in molti hanno notato un certo distacco. Si sono detti addio? Al momento non è chiaro se c’è stata una rottura, ma sembra ormai certo che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno vivendo un momento di crisi.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non vivono più insieme: storia d’amore al capolinea?

Il settimanale Chi ha svelato un’indiscrezione sulla ‘coppia’ dopo averli beccati in atteggiamenti che lasciano intendere che non stiano più vivendo nella stessa casa. I due si sono abbracciati e salutati con un bacio sulla guancia dopodiché Pierpaolo Pretelli è andato al supermercato con il figlio e poi in una casa non è quella in cui viveva con la compagna, probabilmente quella in cui ha deciso di stare in questo periodo di allontamento.

Sulla nota rivista si legge che è difficile parlare di separazione o pausa di riflessione perché quando due persone che hanno una relazione vivono un momento di dubbi e decisioni difficili non sono così lucidi per programmare il futuro. La crisi è stata confermata anche da Amedeo Venza che ha sottolineato: “Non ci sono tradimenti di mezzo o cose di questo genere ma un momento delicato di crisi che li ha portati a proseguire ognuno per la propria strada continuando a vedersi come due ottimi genitori”.