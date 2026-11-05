Giulia Salemi su The Traitors Italia 2 svela: “Mai stata una traditrice, ma sono stata brava”

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Nel cast di The Traitors Italia 2 ci sarà anche Giulia Salemi, la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi sarà disponibile su Prime Video da domani, venerdì 6 novembre 2026.

A Roma, sul red carpet della première al Teatro Brancaccio, l’influencer si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito alla sua partecipazione al reality. Lei pensa che sia andata bene perché mostrerà un suo inedito lato, più pesante, attenta a osservare gli altri e stratega. Giulia Salemi ha provato a essere più glaciale possibile perché solitamente le si legge ogni cosa in faccia.

Giulia Salemi parla del suo percorso a The Traitors Italia 2: non è brava a mentire ma è stata stratega

In passato l’influencer ha partecipato a diversi reality ma è sempre rimasta con l’amaro in bocca, questa volta però non si pente di nulla e questa è stata la sua rivincita. A detta sua la cosa più bella è non avere né rimorsi né rimpianti. La Salemi ha fatto sapere di non essere mai stata una traditrice, al contrario è sempre stata leale in amore e in amicizia. Col tempo ha imparato anche a proteggersi dagli altri dopo che è stata pugnalata alle spalle.

A The Traitors Italia 2 si è impegnata molto ed è felice dell’esperienza che ha vissuto. Tra le varie cose Giulia Salemi ha rivelato: “Sono sempre stata pessima a mentire, ma penso di essere stata brava a questo giro. Quindi mi dò da sola una pacca sulla spalla: sono stata abbastanza brava“.