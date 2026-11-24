Gf vip, Piera Meloni innamorata di Roncaccia? Pronto un importante gesto

Piera Meloni è stata tra le protagoniste di quest'edizione del Gf vip che si appresta a concludersi il 30 novembre.

Piera Meloni è stata tra le grandi protagoniste di quest'edizione del Gf vip, che si concluderà il 30 novembre sui teleschermi di Canale 5. L'influencer ha emozionato il pubblico da casa grazie alla sua storia d'amore con Alessandro Roncaccia, nata non senza difficoltà. Nell'ultima diretta trasmessa il 23 novembre, la giovane è stata eliminata dopo aver perso il televoto contro Federica Morello, che è diventata la quarta finalista. In queste ore, Piera Meloni ha fatto ritorno sui social dopo l'uscita dal Gf vip. La giovane ha fatto una diretta su Tiktok dove si è mostrata insieme insieme ad alcuni parenti ed amici. In questa circostanza, l'ex gieffina ha chiesto a gran voce di votare Alessandro Roncaccia come quinto finalista della trasmissione.

Gf vip, Piera Meloni vuole mandare uno striscione aereo a Roncaccia

Piera Meloni sarebbe innamoratissima dell'ex protagonista di Italia shore. La donna sarebbe pronta a sorprendere Alessandro Roncaccia con un gesto importante. L'ex gieffina avrebbe deciso di mandare uno striscione aereo al ragazzo secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete. La ragazza starebbe accusando la mancanza del romano dopo aver passato oltre due mesi 24 ore su 24 insieme. Nel frattempo, Roncaccia è al televoto contro Andreas Muller che porterà all'elezione del quinto e ultimo finalista del Gf vip.