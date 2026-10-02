Video messaggio per Piera Meloni stasera al GF Vip: cosa le dirà il fidanzato

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Piera Meloni sta vivendo un momento di grande confusione al Grande Fratello Vip in merito alla sua sfera sentimentale e forse stasera potrà avere qualche risposta. Il fidanzato Gian Marco Ciaccia non la raggiungerà nella casa per avere un confronto ma sembra che le farà arrivare un video messaggio.

Da quando ha manifestato i suoi dubbi in merito alla loro storia d’amore che va avanti da circa un anno e mezzo la gieffina ha sofferto molto nella casa più spiata dagli italiani. Sta male non solo perché non sa che piega prenderà il loro rapporto ma perché è consapevole che con le sue dichiarazioni sta facendo soffrire molto il fidanzato. Nei suoi confronti si sente anche in colpa perché prova interesse per un altro ragazzo, Alessandro Roncaccia, anche se ci ha tenuto più volte a ribadire che non è lui la causa delle sue perplessità.

Il fidanzato di Piera Meloni le manderà un video messaggio al Grande Fratello Vip: cosa dirà alla gieffina?

La gieffina nei giorni scorsi è arrivata alla conclusione che dovrebbe mettere fine alla sua storia d’amore perché una persona innamorata non dovrebbe avere certi dubbi o pensieri, però è molto confusa. Durante una chiacchierata con Alessandro Roncaccia ha ribadito che non sa davvero cosa vuole e che potrebbe anche capire di aver sbagliato tutti non appena rivedrà il fidanzato.

Al momento però non può fare nulla perché essendo al Grande Fratello Vip non può né sentire né vedere Gian Marco. Stando ai rumors stasera Piera Meloni riceverà un video messaggio da parte del suo ragazzo. Sicuramente in questo rivelerà come sta vivendo la situazione che si è creata tra loro da quando è approdata nella casa. Le dirà come si sente e cosa pensa del suo rapporto con Roncaccia? Non ci resta che attendere fino a stasera per scoprirlo.