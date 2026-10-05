GF Vip, Alessandro Roncaccia si apre con Piera e parla del suo rapporto con la madre: “È tutta la mia vita”

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Piera Meloni e Alessandro Roncaccia si stanno avvicinando sempre di più al Grande Fratello Vip, il loro reciproco interesse è stato palese sin dall’inizio e sono in molti a pensare che inizieranno a frequentarsi dopo che lei metterà fine alla relazione con il suo fidanzato.

La loro storia ricorda molto quella di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, per lui l’ex gieffina lasciò in diretta l’ex fidanzato Francesco Monte. Moltissimi telespettatori sono convinti che succederà la stessa cosa tra la gieffina e il fidanzato Gianmarco. Intanto lei e Alessandro Roncaccia stanno trascorrendo molto tempo nella casa più spiata dagli italiani approfondendo sempre di più la loro conoscenza.

Momento di confidenze tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni al GF Vip: il gieffino le ha parlato di sua madre

Nella notte i due mentre erano da soli hanno chiacchierato un po’, la gieffina gli ha chiesto se ha un bel rapporto con la madre. Roncaccia le ha detto che è tutta la sua vita e che il loro è sempre stato un legame speciale. Il ragazzo ha poi detto che tutto quello che fa lo fa per lei perché è grazie a sua madre se oggni è com’è.

Piera Meloni ha anche chiesto al gieffino com’è fatta sua madre esteticamente, lui con ironia ha detto che è bella come lui. Le ha detto che è una donna alta, con i capelli mossi mori e gli occhi azzurri. Lui non ha ereditato da lei gli occhi azzurri ma la cosa non gli dispiace perché i suoi gli piacciono. A quel punto la gieffina, riferendosi agli occhi di Alessandro Roncaccia gli ha fatto un complimento dicendo: “A me piacciono gli occhi intensi”.