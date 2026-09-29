Piera Meloni ha preso una decisione sul fidanzato? Al GF Vip svela: “Dovrei lasciarlo”

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Ieri sera Piera Meloni si è lasciata andare ad uno struggente sfogo durante la quinta puntata del Grande Fratello Vip in merito alla sua relazione con Gian Marco Ciaccia.

La gieffina ha ribadito che sta male perché ha dei dubbi sulla loro relazione e perché sa bene che lo sta facendo soffrire, cosa che a parer suo il fidanzato non merita affatto. Molte domande se le poneva anche prima di partecipare al reality, però non aveva cercato le risposte, ora pensa di aver commesso un grosso errore a non fare chiarezza prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani. Finita la puntata Piera Meloni ha continuato a parlare della sua situazione con alcuni suoi compagni di avventura e sembra che abbia capito quale sarebbe la cosa giusta da fare in questo momento.

Piera Meloni vuole lasciare il fidanzato al Grande Fratello Vip: la rivelazione della gieffina dopo la puntata

Nella casa la gieffina sta riflettendo moltissimo sulla sua sfera sentimentale, mentre parlava con gli altri concorrenti ha detto di aver capito che dovrebbe chiudere con il fidanzato. Cosa gli direbbe? A questa domanda ha così risposto: “Non ne posso parlare davanti a tutti, gli direi che ne parliamo quando esco“.

Piera Meloni ha ribadito che nella sua testa sapeva già che c’erano delle cose che non andavano e pensa che anche il fidanzato abbia avuto dei dubbi. Al momento il suo più grande pensiero però va sempre a lui, a come possa stare e a cosa sente lei. Ha poi aggiunto: “Se l’amore fosse stato così grande non mi sarei fatta determinati dubbi“.