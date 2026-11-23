L'Eterna Domanda Da Monte Sant’Angelo a Bari e Pescara: continua il viaggio de L’Eterna Domanda di Rignanese

Da Monte Sant’Angelo a Bari e Pescara: continua il viaggio de L’Eterna Domanda di Rignanese

Da Monte Sant’Angelo a Bari e Pescara: continua il viaggio de L’Eterna Domanda di Rignanese

Dopo la proiezione all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro del 16 novembre durante il corso di Storia del cristianesimo e delle chiese della prof.ssa Aulisa, L’Eterna Domanda approda a Pescara.

Il 18 novembre l’associazione 360 gradi ha ospitato il documentario di Rignanese in aula 33 del Polo didattico di Pescara.

La mattina seguente L’Eterna Domanda approda all’I.I.S. Alessandro Volta della stessa città.

Quest’ultimo evento è stato promosso dall’Arci di Pescara attraverso Under Community, un progetto rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. La moderazione è stata curata da Mauro Maggi.

Dopo la proiezione il regista Domenico Rignanese con la co-ideatrice del soggetto Anna Maria Cristina Notarangelo si sono confrontati con gli studenti sul percorso che ha portato alla nascita de L’Eterna Domanda, sulle testimonianze dell’opera e sulle tematiche esistenziali trattate da quest’ultima.

Inoltre, hanno preso parte al dibattito la psicologa Alessandra Cerasa e Caterina Frattaruolo, la quale ha dedicato agli studenti queste parole: “Chiedere aiuto non è debolezza ma è coraggio. Un errore non definisce ciò che siamo perché siamo umani e

meritiamo comprensione e amore”.

Accanto a sé c’era uno dei tanti quadri che sua figlia aveva realizzato forse per plasmare l’inesprimibile, forse per colorare ciò che dentro di sé non aveva colori.

Caterina è la madre di Mariarosa Lauriola, ragazza di Manfredonia che il 27 marzo 2015, all’età di sedici anni e mezzo, si è tolta la vita.

All’interno del documentario sono presenti il tema sul senso della vita che Mariarosa ha scritto in primo superiore, e il ricordo delicato dei suoi ex compagni di classe: Lucia Pia Caputo e Felice Piemontese.

Caterina ha fondato con il sostegno di Lucia e di alcuni suoi familiari l’associazione Un Girasole per la Vita, che ha supportato la diffusione del documentario di Rignanese.

Una madre che ha avuto il coraggio di trasformare il suo dolore in bellezza per stare accanto ai giovani che spesso hanno paura di abbracciare le proprie fragilità.

La visione dell’opera audiovisiva e il confronto successivo hanno suscitato profonde emozioni e hanno generato in alcuni commozione.

Lo stesso giorno c’è stato un altro appuntamento in 5.P del Liceo Artistico Musicale Coreutico Misticoni-Bellisario, dove il mediometraggio è stato proiettato. Dopo la visione, gli alunni si sono confrontati con il regista e la co-ideatrice del soggetto per un progetto scolastico che uscirà nei prossimi giorni.

Il vero protagonista de L’Eterna Domanda è lo spettatore che vede cadere inesorabilmente

le sue certezze. L’opera ha raggiunto di nuovo il suo obiettivo: generare in ognuno una

profonda riflessione, oggigiorno sempre più assente.

Sinossi

La vita è un’eterna domanda che accompagna l’essere umano quotidianamente. Da sempre l’uomo prova a dare un significato alla sua esistenza e un senso alla presenza delle sofferenze mentali e fisiche, cercando la risposta nella filosofia, nella letteratura, nellapsicologia o nelle religioni. In questa faticosa, interminabile, ma necessaria ricerca, fatta talvolta di contraddizioni, emerge un elemento che accomuna l’uomo in quanto tale: la ricerca della felicità.



