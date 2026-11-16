Veronica Peparini sull'amicizia tra Andreas e Marina La Rosa: "Sono gelosa, però..."

Veronica Peparini gelosa della vicinanza tra Andreas Muller e Marina La Rosa al GF Vip: cosa ha rivelato la moglie del gieffino.

Nel weekend Silvia Toffanin ha di nuovo ospitato Veronica Peparini a Verissimo, dove si è lasciata sfuggire alcune interessanti rivelazioni. Parlando ancora della truffa ha detto di non aver denunciato l'accaduto perché in banca le hanno detto che non avrebbe recuperato i suoi soldi.

La nota coreografa si è fatta ingannare e avendo dato lei stessa delle informazioni riservate sul suo conto ed è per questo che non può fare niente per riavere indietro il denaro che le hanno sottratto con l'inganno. La padrona di casa ha poi tirato in ballo l'argomento 'gelosia' e lei ha ammesso di essere molto possessiva e gelosa di carattere.

Veronica Peparini gelosa della vicinanza tra Andreas Muller e Marina La Rosa al GF Vip: cosa ha rivelato la moglie del gieffino

Marina La Rosa e Andreas Muller sono molto amici, la ballerina parlando della concorrente ha detto che è molto intelligente e che sa giocare bene dentro la casa, infatti pensa che il suo personaggio stia bene nel reality. L'unica cosa che si augura è che il marito capisce che gli altri stanno facendo il loro gioco nella casa più spiata dagli italiani e che non sono tutti veri come lui.

In merito alla vicinanza tra suo marito e Marina La Rosa ha ammesso che la infastidisce più ciò che legge rispetto a quello che vede. Certi messaggi che le arrivano la irritano, ha anche detto a chi le consiglia di aprire gli occhi che ce li ha sempre aperti. Veronica Peparini ha ammesso di essere molto gelosa, però ha anche detto che del marito si fida totalmente.

