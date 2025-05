Cristiano Malgioglio si sposa: a Verissimo svela quando e chi sarà la sua testimone

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei mesi scorsi Cristiano Malgioglio aveva rivelato di essere innamorato, la relazione con il compagno turco Onur è iniziata nel 2020 dopo essersi conosciuti a Istanbul.

Il compagno del noto e amatissimo cantante ha 41 anni, parlando della loro relazione aveva detto che prima o poi sarebbe finita perché per evitare di soffrire nella sua vita ha sempre messo fine alle sue storie d’amore importanti. Questa volta però le cose non andranno in questo modo, i due infatti nei prossimi mesi convoleranno a nozze.

Cristiano Malgioglio sposerà il compagno Onur: le rivelazioni sulle nozze a Verissimo

Nel weekend il famoso cantante sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata speciale dedicata ad Amici di Maria De Filippi. Stando alle anticipazioni rese note da SuperGuidaTv annuncerà lì le nozze.

Al suo fianco ci sarà anche Alessandra Celentano e verranno mostrati in studio i balli fatti ad Amici 24. La nota professoressa del talent show di Maria De Filippi rivolgerà parole importanti a Cristiano Malgioglio, tra le varie cose lo definirà un vero artista. Subito dopo lui svelerà che si sposerà a novembre e che la Celentano sarà la sua testimone di nozze.