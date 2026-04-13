Cristiano Malgioglio parla della depressione e spiazza: “Ho tentato il suicidio”

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Siamo abituati a vedere Cristiano Malgioglio sempre ironico e sorridente, ieri però durante la sua ospitata a Verissimo si è lasciato sfuggire una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole.

Il noto cantante ha fatto sapere che quando sua madre è morta lui è caduto in una profonda depressione, per cinque anni non è nemmeno riuscito a scrivere. Senza di lei non sapeva vivere, era una cosa impossibile per lui. In quei momenti così traumatici voleva lasciare tutto e partire perché era il pilastro della sua vita.

Confessione shock di Cristiano Malgioglio a Verissimo: il cantante ha tentato il suicidio

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha rivelato che la sera prima della scomparsa della madre mentre cantava durante un concerto si è rotto il nastro. In quel momento ha sentito un colpo al cuore e la notte non è riuscito a dormire a causa dell’agitazione.

La mattina seguente mentre era in aeroporto in partenza per Milano è stato raggiunto da quattro poliziotti che gli hanno detto di andare a Ramacca, ha subito capito che la madre lo aveva lasciato. Cristiano Malgioglio si è lasciato poi sfuggire una scioccante rivelazione: “Ho tentato il suicidio, è la prima volta che lo dico, ma quando è morta mia madre ho sofferto tanto“.