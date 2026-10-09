Cristian Mascolino a Verissimo con Nicole Cena, i due stanno insieme: cosa ha detto sull’ex fidanzata Soraya

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La scorsa settimana Silvia Toffanin ha ospitato Soraya Sabetta a Verissimo, sabato 10 ottobre 2026 tra gli ospiti ci sarà Cristian Mascolino. Stando alle indiscrezioni rivelate da Gemma Palagi l’ex volto di Temptation Island non sarà da solo, con lui ci sarà anche Nicole Cena.

A Verissimo Mascolino ufficializzerà la sua storia d’amore con l’ex tentatrice di Temptation Island. Alla conduttrice racconterà di aver contettato Nicole dopo il programma e insieme hanno deciso di tenere riservata fino ad ora la loro relazione. Cristian Mascolino parlerà anche delle dichiarazioni dell’ex fidanzata Soraya Sabetta precisando che sono stati due o tre i tradimenti, ma solo uno è stato fisico ed è successo all’inizio della loro relazione.

Cristian Mascolino replica alle dichiarazioni dell’ex Soraya Sabetta: cosa ha detto a Verissimo l’ex volto di Temptation Island

Riferendosi alla famiglia dell’ex fidanzato Soraya Sabetta l’ha definita non accogliente, lui però ha smentito dicendo che i suoi genitori hanno sofferto molto dopo il programma, il padre dopo ogni puntata piangeva. Il ragazzo ha fatto sapere che dopo le registrazioni l’ex fidanzata parlando con alcune persone a loro care ha detto che il suo comportamento nel villaggio è stata una conseguenza all’atteggiamento di Cristian prima del programma.

Cristian Mascolino pensa che l’ex fidanzata abbia detto quelle cose solo per ripulirsi la faccia dopo come si è comportata a Temptation Island. A Verissimo ammetterà di esserci rimasto molto male per il fatto che Soraya Sabetta abbia gettato fango su di lui e abbia reso noti pubblicamente i suoi tradimenti.