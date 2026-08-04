Temptation Island, Soraya scioccata: ha scoperto che Cristian l’ha tradita

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A Temptation Island Cristian Mascolino è passato per la vittima a causa del comportamento poco rispettoso di Soraya Sabetta, però potrebbe essere meno innocente di quanto voglia far sembrare.

Nel villaggio la sua ex fidanzata non ha visto nemmeno un suo video, lui ha detto che non avrebbe mai mancato di rispetto a lei e alla loro relazione. Lei lo ha accusato di essersi frenato per uscirne bene e di essersi gettato tra le braccia di un’altra subito dopo essere uscito dal programma. Sul web Soraya Sabetta è stata riempita di attacchi e insulti mentre Cristian Mascolino ha ottenuto il consenso dei telespettatori. Se l’ultima indiscrezione fosse vera però nemmeno lui ne uscirebbe bene.

Cristian ha tradito Soraya quando stavano ancora insieme? L’indiscrezione lascia tutti senza parole

Lorenzo Pugnaloni su Instagram si è lasciato sfuggire un’indiscrezione che facendo non poco discutere. A quanto pare Soraya ha da poco scoperto che Cristian l’ha tradita. Quando? A gennaio 2025, la loro relazione era nata due mesi prima. Lui stesso ha visto le chat dell’ex volto di Tempatation Island con una ragazza e si capiva chiaramente che ci provava, le ha chiesto anche di incontrarsi.

Dopo aver rivelato che Soraya è scioccata Pugnaloni ha spiegato perché non mostra le chat: “Ci vuole l’autorizzazione di ambedue le persone di cui si parla. Se ovviamente verrò smentito e verrà detto che è una cosa inventata, allora vedrete tutto“.