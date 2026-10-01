Soraya Sabetta, momento difficile dopo Temptation Island per le critiche e i tradimenti: ha perso 7 kg

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A causa del suo percorso a Temptation Island Soraya Sabetta ha dovuto fare i conti con moltissime critiche e attacchi. Nel villaggio avvicinandosi al single Dimitri ha ferito l’ex fidanzato che invece è stato rispettoso nei suoi confronti fino alla fine.

Dopo il reality però è venuta a galla una verità che nessuno si aspettava, quando stavano ancora insieme Cristian ha più volte tradito l’ex fidanzata. Una scoperta che ha fatto soffrire non poco la Sabetta che non si aspettava affatto che l’ex fidanzato fosse capace di ingannarla in quel modo. Dopo il programma per lei non è stato un momento affatto facile e pian piano sta cercando di voltare pagina.

Soraya Sabetta parla del suo periodo difficile a Verissimo: cosa ha detto l’ex volto di Temptation Island

Sabato l’ex fidanzata di Cristian Mascolino sarà ospite a Verissimo, dove si lascerà sfuggire anche alcune rivelazioni sull’ex fidanzato. Le anticipazioni rese note da Gemma Palagi fanno sapere che rivelerà di non aver più sentito l’ex, il fratello lo ha incontrato mentre era in macchina e tra loro c’è stato solo un cenno.

Soraya Sabetta tornerà a parlare anche dei tradimenti di Cristian, confermando che lui le aveva detto di essere stato con quattro o cinque ragazze, anche se poi ha fatto finta di non ricordare a Temptation Island e poi… e poi. La ragazza dopo il reality ha vissuto un periodo molto delicato perché di fronte a così tante critiche non riusciva a reagire bene, le riesce difficile tutt’ora. La sofferenza è stata tanta, ha anche perso sette chili e c’è stato un momento in cui si è chiusa per due giorni in camera durante i quali aveva cancellato anche i social. Tra le varie cose ha anche detto che l’ex fidanzato sta ancora lavorando nell’azienda di suo padre ma pensa che sarà lui ad andare via.