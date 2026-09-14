Temptation Island e poi… e poi… confronto infuocato tra Cristian e Soraya: lui sbotta contro l’ex

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Aumenta sempre di più la curiosità dei fan di Temptation Island di scoprire cosa succederà nell’ultimo appuntamento di stasera con Temptation Island e poi… e poi… dove a quanto pare ci sarà un confronto acceso tra Cristian e Soraya.

Nell’ultimo periodo sono emerse alcune indiscrezioni, sembra infatti che anche la storia d’amore tra Iris e Andrea sia giunta al capolinea e che lui abbia iniziato a sentire la tentatrice dopo la rottura. Tra la Sabetta e Mascolino invece nessun ritorno di fiamma, al contrario il loro rapporto sarebbe ancora molto teso.

Nuovo scontro tra Cristian e Soraya a Temptation Island e poi… e poi…? Dopo l’addio la tensione tra loro è ancora alle stelle

Lorenzo Pugnaloni in merito all’ex coppia ha fatto sapere che sarebbero venuti a galla presunti tradimenti da parte di Cristian. L’esperto di gossip ha parlato di alcune chat che risalirebbero al periodo in cui era ancora legato sentimentalmente a Soraya.

Nel promo di Temptation Island e poi… e poi… la Sabetta parla di corna e durante il confronto con l’ex fidanzata è palese la tensione. Non è ancora chiaro cosa si diranno, lui però ad un certo punto dice: “Non mi costringere ad alzare l’asticella di questo confronto“. Verranno a galla altri dettagli inediti che li faranno scontrare nel corso dell’ultima puntata? Lo scopriremo stasera.