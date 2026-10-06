Affari tuoi, Stefano De Martino si ferma per altre due serate su Rai 1: ecco quando

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Affari tuoi è tra i programmi più amati della televisione italiana. Ogni giorno, il gioco dei pacchi con la conduzione di Stefano De Martino è visto da oltre 2 milioni di telespettatori, riuscendo bene a contrastare la concorrenza di Canale 5 dove va in onda La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti. In questo ultimo periodo, il programma ha subito diversi stop a causa delle partite della Nazionale Italiana impegnata nella Nations League. Una programmazione a singhiozzo che avverrà anche nel mese di novembre. Secondo la guida tv si apprende che Affari tuoi non andrà in onda giovedì 12 novembre e domenica 15 novembre per fare posto alla Nazionale Italiana di calcio che in questo momento sta vivendo un momento di rinascita dopo aver mancato la convocazione ai Mondiali.

Affari tuoi fermo per due serate a novembre: nuovo stop per Stefano De Martino

Stefano De Martino rimarrà fermo per altre due serate con il suo programma. Affari tuoi non verrà trasmesso il 12 e 15 novembre per permettere la messa in onda delle partite di calcio della Nazionale Italiana. Nel frattempo, il gioco dei pacchi continuerà la sua messa in onda per tutto il mese di ottobre. Il conduttore napoletano si rimetterà alla guida della sua trasmissione dopo essere rimasto fermo per tre serate per permettere al pubblico di assistere agli incontri della squadra allenata da Roberto Mancini.