Tutto per la mia famiglia, doccia gelata per i fans: la novità

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Tutto per la mia famiglia è tra i grandi successi della tv italiana. Sbarcata ad inizio estate su Canale 5, le vicende dei fratelli Eren hanno totalizzato ascolti sempre più alti. Di qui, la decisione dei piani alti di Cologno Monzese di farla debuttare anche in prima serata a partire dall’8 ottobre. Una serie tv che tuttavia ha subito molti cambi di programmazione. A metà ottobre, infatti, Tutto per la mia famiglia subirà una nuova variazione d’orario per quanto concerne la messa in onda nel daytime pomeridiano. Da lunedì 12 ottobre, la serie tv non andrà più in onda con puntate da 40 minuti ma subirà un’importante variazione.

Tutto per la mia famiglia in onda dal 12 ottobre con puntate da 15 minuti

Nuovo cambio di programmazione per Tutto per la mia famiglia. La serie tv subirà una riduzione di durata a partire da lunedì 12 ottobre a causa dell’arrivo del daytime di Amici nella fascia pomeridiana di Canale 5. Per questo motivo, le vicende dei fratelli Eren andranno in onda dalle ore 16:15 fino alle 16:25 quando prenderà la linea il programma di Maria De Filippi. Puntate di circa 15 minuti che siamo sicuri non piaceranno molto ai fans delle storie ambientate in Turchia.

Orhan di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)