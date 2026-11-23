Arte presepiale XIX Mostra di arte presepiale a Candela

“San Francesco e il mistero del Natale” Arte, fede e vita del Santo

XIX MOSTRA DI ARTE PRESEPIALE A CANDELA

“San Francesco e il mistero del Natale” Arte, fede e vita del Santo

L’ Associazione Italiana Amici del Presepio della sede di Candela – Sant’Agata di Puglia anche quest’anno organizza, in occasione del periodo natalizio, la consueta mostra di arte presepiale, giunta alla XIX edizione, incentrata sul tema del Natale in connubio con la ricorrenza degli ‘800 anni dal transito di San Francescod’Assisi, Patrono d’Italia e creatore del primo presepio.

Il presente tema, infatti, sarà rappresentato in svariate forme artistiche: dai diorami realizzati dai soci dell’ Associazione, agli appositi quadri che riproducono le grandi opere raffiguranti le scene della vita del poverello di Assisi, con l’aggiunta di svariate novità realizzate per l’occasione, che i visitatori avranno il piacere di ammirare.

La mostra, infatti, unica per il suo tema e per la ricorrenza che celebra, ha la finalità di far immergere i visitatori nel culto dell’arte presepiale, nonché nella sua storicità, celebrando, altresì, la storica ricorrenza del transito (1226-2026) di San Francesco, quale fondatore del presepe, la cui tradizione affonda le sue radici proprio nella famosa notte di Greccio, il cui culto è rimasto immutato nel corso del tempo.

Tra le varie opere realizzate vi è una fedele riproduzione della “Porziuncola” di Assisi, rappresentante San Francesco che espone il suo inno a Dio. Inoltre, anche quest’anno, sarà esposto, dall’otto dicembre al sei gennaio, nella mostra internazionale dei “100 presepi in Vaticano”, presso il colonnato del Bernini, un apposito diorama presepistico, realizzato dal presidente dell’ Associazione, Savino Freda, raffigurante ilprimo presepe di San Francesco a Greccio.

Nella mostra il visitatore potrà ammirare, oltre ai vari diorami presepiali, anche i quadri realizzati dai soci dell’Associazione, riproducenti le più grandi opere che raffigurano la natività nella storia dell’ arte dei più grandi maestri, quali: Giotto, Caravaggio, Botticelli, Tiziano, il Ghirlandaio ed altri storici artisti anche europei, come Rubens, attivi nel rinascimento e nel seicento.

Tra le innovazioni che saranno apportate quest’anno, rispetto alla scorsa edizione, vi è l’esposizione di un apposito diorama realizzato dal presidente dell’Associazione, raffigurante il famoso quadro di Caravaggio “ La Madonna dei pellegrini”, nel quale la Madonna compare miracolosamente a due pellegrini, in cui il Merisi rappresenta, tra i vari temi, la sacralità degli ultimi ed il traguardo del pellegrinaggio.

La suddetta mostra si svolgerà a Candela presso la sala ‘Ex Omni’ in Corso Vittorio Emanuele e sarà inaugurata il 28 novembre alle ore 19.00, protraendosi fino al 6 gennaio 2027 (le visite saranno possibili nei giorni feriali dalle ore 18.00 alle 20.00, mentre in quelli festivi dalle ore 10.00 alle 12.30 e, in serata, dalle ore 18.00 alle 21.00).

Si accettano anche prenotazioni di gruppi e scolaresche contattando 3357447092.

Vi aspettiamo.



