Serie D in diretta: Manfredonia in trasferta a Francavilla in Sinni
Serie D, in diretta il girone H
Tredicesima giornata A 22/11/2027
Bisceglie - Real Forio 0-0
Ebolitana - Turris 0-0
Francavilla - Manfredonia 0-0
Ischia - Fidelis Andria 0-0
Melfi - Gladiator 0-0
Nardò - Real Aversa 0-0
Palmese - Gravina 0-0
Nocerina - Virtus Francavilla 0-0 ore 15
Martina - Brindisi 0-0 ore 17
Classifica
Virtus Francavilla 28
Gravina 24
Martina 23
Turris 23
Brindisi 23
Gladiator 22
Fidelis Andria 21
Manfredonia 19
Palmese 18
Real Aversa 18
Bisceglie 16
Melfi 15
Nocerina 14
Real Forio 13
Ischia 11
Ebolitana 11
Francavilla 9
Nardò 9
Quattordicesima giornata A 29/11/2027
Brindisi - Palmese
Fidelis Andria - Bisceglie
Turris - Nocerina
Gladiator - Ischia
Gravina - Melfi
Manfredonia - Martina
Real Aversa - Francavilla
Real Forio - Ebolitana
Virtus Francavilla - Nardò