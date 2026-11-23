San Nicola Vieste accoglie San Nicola da Bari

Il 12 e 13 dicembre la Sacra effigie a Vieste

La città di Vieste si prepara ad accogliere San Nicola da Bari.

Sabato 12 e domenica 13 dicembre 2026, la Parrocchia Gesù Buon Pastore ospiterà la Sacra effigie del Santo e la reliquia della Manna, per due giornate dedicate alla fede e alla devozione, con il patrocinio del Comune di Vieste.



Il programma prenderà il via sabato alle ore 16:00 con l’accoglienza della statua e della reliquia sul sagrato della chiesa, seguita dalla solenne processione per le vie della parrocchia. Alle 18:30 sarà celebrata la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Padre Franco Moscone. Alle 19:30 spazio al concerto-preghiera del coro interparrocchiale “Don Antonio Spalatro”.



Domenica 13 dicembre, alle ore 9:00, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da Padre Giovanni Distante, Priore della Basilica di San Nicola di Bari. Alle 10:30 è prevista la Santa Messa con i bambini e i genitori. Alle 11:30, dopo i saluti, è fissata la partenza per Bari, con la distribuzione delle tradizionali calze ai bambini e la pentolata.



Un appuntamento di particolare significato per la comunità viestana, chiamata a condividere due giornate di spiritualità, tradizione e partecipazione, nel segno di San Nicola, figura profondamente legata alla devozione religiosa pugliese.



La Parrocchia Gesù Buon Pastore, con don Antonio e la comunità, invita fedeli e cittadini a partecipare alle celebrazioni.