Ilsipontino
ilSipontino.net dal 2005 prova a raccontare con passione ciò che accade sul Gargano ed in Capitanata.
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L'ex Manfredonia — Hernaiz in uscita dal Bisceglie?
17 novembre 2026 18:17
Giornate FAI — Le Giornate FAI per le Scuole tornano a Manfredonia: la città vista e raccontata dai suoi studenti
17 novembre 2026 17:47
Appuntamenti BCC — “Letteratura e Territorio”, Andrea Vianello a Foggia per il secondo appuntamento
17 novembre 2026 17:25
Santa Cecilia — A Manfredonia festa di Santa Cecilia, patrona della musica
17 novembre 2026 17:13
Natale a Foggia — Foggia, pubblicato l'avviso per la selezione di proposte da inserire nel cartellone di Natale
17 novembre 2026 17:02
Mattinata — Mattinata, il sindaco Bisceglia al tavolo con AQP
17 novembre 2026 14:27
Sposi a Manfredonia — Domenica 22 novembre il Wedding Day di Manfredi Ricevimenti
17 novembre 2026 12:49
San Severo — San Severo, cocaina ed eroina anche in Ospedale: arresti
17 novembre 2026 12:35
Monte Sant'Angelo — L’Italia vestita di storia fa tappa a Monte Sant’Angelo
17 novembre 2026 12:08
Foggia Festival Sport Story — “Il pallone è uguale per tutti”: torna il Foggia Festival Sport Story
17 novembre 2026 10:08
Ex Manfredonia — Narcotraffico, arrestato l'ex calciatore del Manfredonia Rana
17 novembre 2026 09:38
Prossimo turno — Fc Francavilla-Manfredonia: ufficializzato l’orario
17 novembre 2026 08:34
Operazione GDF — Sequestrate quattro Ferrari e una Porsche a un soggetto indagato per trasferimento fraudolento di valori
17 novembre 2026 08:11
San Severo — San Severo, in corso maxi operazione antidroga
17 novembre 2026 07:45
Meteo — Meteo, si torna a parlare di freddo a fine mese
17 novembre 2026 07:01
San Giovanni Rotondo — Domenica prende il via il Natale di San Giovanni Rotondo
17 novembre 2026 06:58
Arriva Tassotti — Milan Club Manfredonia: Tassotti per la pettolata rossonera
17 novembre 2026 06:56
Vieste — Vieste: decima edizione del Concerto di Santa Cecilia
17 novembre 2026 06:52
Pane, quanto costa — Pane, ecco dove costa di più in Italia
17 novembre 2026 06:51
Pro Loco — La Pro Loco Manfredonia presenta un laboratorio teatrale
17 novembre 2026 06:48
Figli Amati — Figli Amati, le nuove Linee guida spirituali a venticinque anni dall’inizio del cammino
17 novembre 2026 06:41
Stasera in tv — Stasera in tv, la programmazione di martedì 17 novembre
17 novembre 2026 06:40
Allerta meteo gialla per vento
16 novembre 2026 18:36
BCC San Giovanni Rotondo, un Natale all'insegna della solidarietà, della cultura e della condivisione
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Vittoria a Manfredonia, il dg della Palmese: "Abbiamo dato l'anima in campo"
16 novembre 2026 16:46
Manfredonia, l'Angel alza il ritmo e sbanca Foggia: quinta vittoria stagionale
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Manfredonia, allarme bomba a scuola: bimbi fatti evacuare
16 novembre 2026 12:17
La fragilità delle democrazie inaugura “Sconfina”: al “Dalla” di Manfredonia il 20 novembre arriva il “Giulio Cesare o la Notte della Repubblica” di Marco Lorenzi
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Per la nuova apertura di Manfredonia, McDonald’s è alla ricerca di 40 persone
16 novembre 2026 10:44
San Paolo di Civitate, due persone arrestate dai carabinieri per detenzione di armi clandestine
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A Manfredonia “Com’eri vestita?”, una mostra contro la vittimizzazione secondaria
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Guida Michelin, Gargano e Manfredonia protagonisti
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Meteo, da oggi precipitazioni e venti in rinforzo
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A Manfredonia Sorsi di Libri
16 novembre 2026 07:00
Movi Manfredonia: appuntamenti dal 16 al 19 novembre
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Manfredonia Calcio U17: calcio champagne al Miramare
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Foggia Calcio, stasera l'incontro con Auteri: le sensazioni
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Manfredonia U15: colpo esterno a Cerignola
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Ciabatte personalizzate negli hotel: comfort e branding
16 novembre 2026 06:01
Tutela dell'immobile e finanziamenti: tutto sulla polizza assicurazione casa incendio e scoppio
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Stasera in tv, la programmazione di lunedì 16 novembre
16 novembre 2026 05:58
Come denunciare discariche abusive in modo sicuro
16 novembre 2026 03:10
Manfredonia, brutto incidente in centro
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Meteo, arriva l'allerta gialla per venti in Puglia
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Manfredonia, Ciaramella: "Fa male, dobbiamo avere la forza di rialzarci"
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Manfredonia, sconfitta shock al Miramare: la Palmese vince 4-1
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Serie D, in diretta la giornata numero 12 del girone H
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Manfredonia, aggiungi un posto a tavola per Natale, come accogliere 30 ragazzi ucraini
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Oggi è la Giornata mondiale della Prematurità
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Manfredonia U19: sconfitta immeritata a Nardò
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Parliamo Manfredoniano: "Trappüte"
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Manfredonia U14: pokerissimo al Miramare
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Iconavetere – La Madonna svelata. La storia della Patrona di Foggia diventa un docufilm
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Cultura, Faeto porta la lingua francoprovenzale all'inaugurazione dell'Alliance Française di Foggia
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San Giovanni Rotondo. Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
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Stasera in tv, la programmazione di domenica 15 novembre
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Meteo Puglia e Manfredonia, allerta gialla per rischio temporali
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Vandalizzata l'auto della sindaca di Foggia, La Marca: "Solidarietà"
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Festival della Danza, al via la seconda edizione: tre giorni fra talento, formazione e spettacolo a Foggia, Manfredonia e Cerignola
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San Paolo di Civitate: 63enne arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti
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Manfredonia-Palmese a Dumitrascu di Finale Emilia
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"Ma la notte...Show" evento benefico a Foggia
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Starace: "In nome di Giusy Potenza possiamo fare informazione"
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Sesta giornata di DR1 Puglia, girone A. La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia affronta la Nuova Libertas Foggia
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Infuria il maltempo, ma nel weekend altre due perturbazioni
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Carlantino tra i 110 comuni de “L’Italia vestita di storia”
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Capitanata sempre più spopolata, solo 4 comuni col segno 'più' e tra questi ci sono le Isole Tremiti
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A San Giovanni Rotondo e Rignano Garganico due giornate dedicate alla pastorizia
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Meteo Gargano, le previsioni meteo del weekend 13-15 novembre
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Don Salvatore Miscio: "E se imparassimo anche a divertirci… con lo stile di Gesù?"
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Diabete di tipo 1: il 14 novembre screening gratuito a Casa Sollievo per i familiari dei bambini affetti dalla malattia
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Bari-Foggia, divieto di trasferta per i tifosi dei satanelli
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Dossier “Uno al mese”, Monte Sant’Angelo tra le tre storie italiane di rinascita dopo lo scioglimento per mafia. Sindaco d’Arienzo: “La comunità al centro”
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San Marco in Lamis, sequestro di persona e rapina: autori in fuga per l'intervento dei Carabinieri
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22 anni fa a Manfredonia l'omicidio di Giusy Potenza
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Manfredonia-Palmese, info biglietti
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Sedici sedie a rotelle donate a Casa Sollievo della Sofferenza
12 novembre 2026 12:54
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