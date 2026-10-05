Valeria Marini minaccia ancora l’abbandono al GF Vip: “Mi avete esclusa da ogni cosa, io me ne vado”

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Non è la prima volta che Valeria Marini manifesta il desiderio di abbandonare il Grande Fratello Vip. Puntualmente però rimane nella casa più spiata dagli italiani, infatti nessuno le crede più quando dice di voler andare via.

Questa volta a farla sbottare è stato il fatto che nessuno l’abbia scelta per partecipare alla festa di Giacomo. Non appena gli inviti sono finiti lei delusa e arrabbiata ha detto che non aveva più voglia di stare nella casa e che voleva uscire subito perché si sente esclusa da tutto. Valeria Marini ha continuato a ripetere che voleva abbandonare il giorno perché non si diverte più e non ce la fa a restare lì, preferiva tornare dalla madre che è sola. Rivolgendosi agli altri gieffini ha anche detto che non sono suoi amici perché la escludono da tutto.

Valeria Marini vuole abbandonare il Grande Fratello Vip: l’amaro sfogo nella casa della gieffina

I suoi compagni di avventura hanno provato a farla calmare ma lei continuava a ripetere che voleva andare via e che l’hanno esclusa prima dai balli e poi dalla festa. Quando Giulia e Marina le hanno proposto di andare alla festa di Giacomo al posto loro lei infastidita ha detto di non voler prendere il posto di nessuno. Ha anche detto di voler andare via perché pensa che non c’entra più nulla nella casa.

Valeria Marini sembrava davvero decisa mentre ripeteva più e più volte di voler abbandonare il Grande Fratello Vip. Agli altri gieffini ha detto che non stava più bene in quella situazione, ha poi aggiunto “È dall’inizio che vengo tagliata fuori da tutto. Qui ormai sto male, non mi diverto e soprattutto non sono felice“. Dopo aver parlato con Alex Belli la gieffina si è calmata e anche questa volta è rimasta nella casa più spiata dagli italiani.