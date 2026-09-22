GF Vip, Selvaggia Lucarelli svela cosa pensa di Valeria Marini: “Il suo talento è non avere competenze”

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Valeria Marini sta partecipando per l’ennesima volta al Grande Fratello Vip e durante la terza puntata andata in onda ieri sera Selvaggia Lucarelli ha detto chiaramente cosa pensa di lei. I suoi non erano dei complimenti, però ha parlato di lei con affetto dicendo che le piace così com’è.

L’opinionista del Grande Fratello Vip riferendosi alla showgirl ha detto, specificando in senso buono, che non ci sia nient’altro in lei. Pensa che sia tutta lì ma che comunque è già tantissimo. Selvaggia Lucarelli ha chiaramente detto che Valeria Marini è dotata di inimitabili talenti artistici perché non sa né cantare né ballare.

Selvaggia Lucarelli dice la sua sul ‘talento’ di Valeria Marini: cosa ha detto l’opinionista del Grande Fratello Vip

L’opinionista del reality condotto da Ilary Blasi ha continuato dicendo che la gieffina sa fare divinamente una cosa, cioè essere Valeria Marini perché è un personaggio impossibile da replicare. Cos’altro ha detto? Nello studio del Grande Fratello Vip ha aggiunto: “Non ha competenze, è il suo talento, e la amo così com’è”.

Cesara Buonamici invece pensa che Valeria Marini per far vedere che c’è anche altro dovrebbe uscire dal corpo dei ‘baci stellari’. Durante la diretta del Grande Fratello Vip la gieffina ha fatto una piccola esibizione di cabaret, questo il commento di Selvaggia Lucarelli: “Come dicevo prima, a che serve il talento quando sei Valeria Marini”.