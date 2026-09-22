Valeria Marini abbandona il Grande Fratello Vip? “Infieriscono su di me, non mi diverto”

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Ieri sera Valeria Marini c’è rimasta davvero male quando le hanno mostrato la clip in cui Federica Morello parlava di lei e di Carmen Di Pietro. La gieffina pensa infatti che a loro non serve fare questa esperienza perché fuori le conoscono tutti, infatti nemmeno si impegnano.

La Morello ha anche detto che la showgirl ha già fatto tante volte questo reality, lei infastidita le ha detto che non sa cosa rappresenti il programma per lei, quindi non deve giudicare. Valeria Marini in diretta ha detto che il Grande Fratello Vip per lei è una rinascita, la fa uscire da una situazione di sofferenza.

Valeria Marini lascerà davvero il Grande Fratello Vip? Lo sfogo della gieffina durante la diretta

La nota soubrette non ha affatto gradito ciò che ha detto la sua compagna di avventura, ad un certo punto infatti si è lasciata andare ad uno sfogo durante la terza puntata del Grande Fratello Vip. A Ilary Blasi ha detto che si è sentita attaccata, lei è tornata nella casa con il suo solito spirito di fare gruppo e divertirsi ma questa situazione l’ha scoraggiata.

Tra le varie cose ha aggiunto: “Sono venuta qui per stare bene e certe cose non mi piacciono. Tutti che infieriscono su di me, non mi diverto a essere trattata così. Io non posso stare qui con certe persone, me ne voglio andare“. Valeria Marini ha detto più volte di voler andare via e alcune sue compagne di avventura le hanno subito manifestato la loro vicinanza. Sono riuscite a farle cambiare idea? Sembra di si, infatti la gieffina si trova ancora nella casa, ci saranno altri attriti con Federica Morello?