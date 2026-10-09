Uomini e Donne, Maria De Filippi rimprovera Giovanni Grazioso: Sabrina lancia una frecciatina all’ex

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Il percorso di Giovanni Grazioso come tronista a Uomini e Donne è appena iniziato ma sta facendo già discutere, diverse sono infatti le segnalazioni arrivate su di lui da quando si è seduto sul trono.

Quando è arrivato in studio ha notato una delle corteggiatrici di Giacomo, Martina, e non si è fatto scrupoli a manifestare il suo interesse. Recenti anticipazioni hanno svelato che il tronista l’ha raggiunta in camerino e ha scelto di non portare in esterna nessuna delle ragazze scese per lui. In studio Maria De Filippi gli ha detto che è stato uno stron*o e che lei non lo riconosce. Nelle scorse ore è spuntata un’altra segnalazione su Giovanni Grazioso, a Uomini e Donne ha fatto di nuovo storcere il naso alla conduttrice.

Giovanni Grazioso non è stato sincero a Uomini e Donne: Maria si arrabbia, l’ex fidanzata Sabrina lo asfalta sui social

In studio arriverà Rosaria e le sue rivelazioni smentiranno quando raccontato dal tronista in merito alla prima volta che si sono visti. Lui ha rivelato di averla notata durante l’estate a Napoli in un negozio mentre era con Danilo D’Angelo, si sono anche incontrati ma la conoscenza non è proseguita.

Diversa è stata, però, la versione della ragazza nello studio di Uomini e Donne. Ha infatti svelato che si erano già sentiti nel 2024, quando lui era ancora fidanzato con Sabrina Soussi. Maria De Filippi apparirà un po’ infastidita perché anche se Giovanni Grazioso aveva parlato di Rosaria con la redazione non ha svelato tutta la verità, infatti sarà dura nei suoi confronti. Le anticipazioni su tale vicenda hanno provocato la reazione dell’ex fidanzata del tronista, sui social ha scritto: “Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine”. Sabrina non ha fatto il nome di Giovanni ma è chiaro che si tratti di una frecciatina nei suoi confronti.