Giovanni Grazioso a Uomini e Donne, sul web lo criticano: “Ecco dove voleva arrivare, business”

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Dopo il suo chiacchierato percorso a Temptation Island Giovanni Grazioso sta per iniziare una nuova avventura sul piccolo schermo, ieri infatti è stato ufficializzato che è il nuovo tronista di Uomini e Donne.

A Temptation Island era riuscito a fare breccia nel cuore di moltissimi telespettatori che per settimane hanno duramente criticato il comportamento di Sabrina Soussi. In molti si erano schierati dalla sua parte complimentandosi con lui per il suo modo di fare genuino e rispettoso. Dopo il programma però non sono mancate le critiche nei suoi confronti a causa delle varie segnalazioni trapelate suo conto.

Giovanni Grazioso approda a Uomini e Donne: pioggia di critiche per il nuovo tronista

Dopo l’annuncio a Uomini e Donne l’ex volto di Temptation Island è finito nella bufera, sul web infatti gli stanno rivolgendo feroci critiche. C’è chi ha scritto che le sceneggiate servivano ad arrivare a questo, chi si chiede come farà a dialogare e chi pensa che sarà un flop assicurato.

Alcuni utenti hanno definito Giovanni Grazioso il più finto di Temptation Island e chi si chiede che motivo c’è di finire subito in un’altra trasmissione per trovare una compagna. Tra le varie critiche si legge anche: “Ecco dove voleva arrivare… business“. Il nuovo tronista di Uomini e Donne riuscirà a riconquistare l’affetto e la fiducia dei telespettatori?