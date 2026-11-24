Manfredonia Manfredonia, sequestrato deposito abusivo di prodotti ittici

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che il locale, privo della necessaria autorizzazione sanitaria, veniva utilizzato abusivamente per il deposito e lo stoccaggio di prodotti ittici

I militari della Guardia Costiera di Manfredonia, sotto il coordinamento del 6° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, hanno portato a termine, nelle scorse ore, un’attività di polizia marittima nell’ambito dei controlli tesi alla prevenzione e al contrasto delle irregolarità lungo la filiera ittica, con particolare attenzione all’individuazione di depositi abusivi, potenziali fonti di rischio per la sicurezza alimentare.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno individuato, all’interno di un locale situato a Manfredonia, nelle immediate adiacenze alle aree portuali, un ingente quantitativo di prodotti ittici, pari a circa 500 kg, tra prodotto fresco e congelato.

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che il locale, privo della necessaria autorizzazione sanitaria, veniva utilizzato abusivamente per il deposito e lo stoccaggio di prodotti ittici, in assenza dei prescritti requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza alimentare. Considerata la rilevanza delle violazioni riscontrate sotto il profilo igienicosanitario, sul posto è intervenuto anche il personale del Servizio Veterinario dell’ASL di Manfredonia.

Al termine delle verifiche congiunte, i militari della Guardia Costiera e il personale sanitario hanno disposto il sequestro del locale adibito a deposito abusivo e dell'intero quantitativo di prodotto ittico rinvenuto. Al titolare del deposito abusivo è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa pari a 3.000 euro.

L'intervento si inserisce in una più ampia strategia di vigilanza volta a individuare e contrastare quei circuiti di stoccaggio e commercializzazione non autorizzati che, sottraendosi ai controlli delle competenti autorità sanitarie, possono compromettere la tracciabilità dei prodotti e le necessarie garanzie igienico-sanitarie. La presenza di depositi abusivi, infatti, impedisce di assicurare un adeguato controllo sulle condizioni di conservazione degli alimenti e rappresenta un potenziale pericolo per la salute dei consumatori.

La Guardia Costiera – anche in dipendenza funzionale dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – rinnova il proprio impegno nella vigilanza sulla filiera della pesca. Un’attività continua che ha lo scopo di verificare il rispetto delle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali a tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino, svolti anche in collaborazione con le competenti autorità sanitarie. Manfredonia, 24 novembre 2026