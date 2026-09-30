Maria De Filippi bacchetta Giovanni Grazioso a Uomini e Donne: “Hai perso la brocca? Io non ti riconosco più”

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Giovanni Grazioso non è partito col piede giusto a Uomini e Donne, non solo ha chiesto ad una delle ragazze scese per lui di non andare in discoteca e di non indossare i tacchi ma ha anche fatto sbottare Maria De Filippi.

Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni fanno sapere che il tronista ha raggiunto una corteggiatrice di Giacomo in camerino, Martina Donati. Alla ragazza ha detto di essere interessato a lei, ha anche manifestato il desiderio di fare un’esterna con lei. In studio la conduttrice gli ha fatto notare che non ha proprio pensato di portare fuori una delle sue corteggiatrice, lui ha ammesso che era focalizzato solo su Martina, alle altre non ha proprio pensato.

Maria De Filippi perde la pazienza con Giovanni Grazioso a Uomini e Donne: cosa ha detto la conduttrice in studio

In studio il tronista ha poi detto che le ragazze scese per lui non hanno avuto nessuna reazione dopo quello che hanno visto, parole che hanno fatto perdere la pazienza alla padrona di casa. Quest’ultima gli ha chiesto che reazione avrebbero dovuto avere che lo hanno visto due volte e non sono mai uscite con lui. Maria De Filippi ha poi aggiunto: “Ma che hai perso la brocca, Giovanni? Io non ti riconosco più, ma che c’hai troppe ragazze lì al carrettino?”.

Giovanni Grazioso nello studio di Uomini e Donne ha detto che non se la sentiva di uscire con le sue corteggiatrici. La De Filippi gli ha fatto di nuovo notare che lui si comporta in questo modo e poi si lamenta che loro non hanno reazioni, cosa dovevano dirgli. Senza giri di parole ha continuato a bacchettarlo dicendo che avrebbero dovuto dirgli che è uno str*nzo.