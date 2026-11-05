Martina Calabrò a UeD per Giacomo, Matteo Stratoti svela: “Frequentazione breve ma intensa tra noi”

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Martina Calabrò, dopo aver corteggiato Ciro Solimeno a Uomini e Donne, è tornata in trasmissione per conoscere Giacomo Vacalebre. È stato il tronista a chiedere alla redazione di contattarla perché incuriosito dalla ragazza e lei ha accettato di iniziare un percorso di conoscenza.

Prima di tornare nel dating show di Maria De Filippi sembra che l’ex corteggiatrice abbia avuto un flirt con un ex volto del programma, Matteo Stratoti. A rivelarlo è stato lui in un’intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo 4, dove ha più volte detto di non voler parlare male di Martina, a detta sua può parlarne solamente bene.

Martina Calabrò è tornata a UeD per corteggiare Giacomo: la corteggiatrice ha avuto un flirt con Matteo Stratoti

L’ex corteggiatore ha fatto sapere di aver conosciuto la madre e la figlia di Martina Calabrò, su quest’ultima ha detto che è una ragazza d’oro. A Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che la sua frequentazione con la corteggiatrice è durata un paio di mesi ed è stata breve ma intensa.

Dopo che si sono detti addio Matteo Stratoti ha rivelato di non essere pronto al momento per un nuovo flirt, a differenza della corteggiatrice che si è già rimessa in gioco. Il ragazzo ha poi aggiunto: “La telecamera si accende e ciao Matteo, io penso che Martina, al di fuori di Uomini e Donne non l’avrebbe mai guardato Giacomo. Non è il suo tipo”.