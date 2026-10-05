Una coppia del Grande fratello si è lasciata: è ufficiale

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Il Grande fratello ha visto la nascita di diverse coppie. Nel corso dell’edizione andata in onda nel 2024 oltre ad Helena Prestes e Javier Martinez, anche Yulia Bruschi e Luca Giglioli hanno deciso di iniziare una storia d’amore. Una relazione che sembra essere arrivata ai titoli di coda. Dopo diverse settimane di indiscrezioni, ecco che la modella toscana ha rotto il silenzio, annunciando la fine della storia d’amore con l’hairstylist conosciuto all’interno della casa del Grande fratello. Yulia Bruschi ha detto nel corso di un’intervista a Non succederà più: “Sono tanti, due anni e mezzo bellissimi, una storia bellissima, ci siamo lasciati anche con tanta amarezza perché non è successo niente. Non è uno di quegli episodi che uno può dire: ci siamo traditi, ci siamo fatti del male, ci siamo allontanati. Noi ci siamo amati tanto e c’è tanto ancora sentimento. Abbiamo due vite completamente diverse. Luca poi ha un’età, è un po’ più piccolino di me, che non c’entra niente, però deve fare un percorso di vita diverso dal mio. Viene da una famiglia molto unita. Io stavo qua. La voglia di andare a convivere c’era, però poi non è nato.”

Grande fratello, Yulia Bruschi annuncia la fine della storia con Luca Giglioli

Yulia Bruschi ha annunciato la fine della storia d’amore con Luca Giglioli conosciuto al Grande fratello. La modella toscana ha rivelato di nutrire ancora dei sentimenti per l’ex gieffino: “E’ stata una decisione presa entrambi. Nessuno ha troncato con nessuno, nessuno ha fatto male a nessuno. È stata tosta, è dura anche parlarne. Non è che mi rende felicissima. Io provo un forte sentimento perché comunque sono stata insieme a una persona che ho amato tantissimo, due anni e mezzo, quasi tre. Quindi il sentimento non può passare dall’oggi a domani.” La donna ha concluso parlando di un probabile ritorno di fiamma con l’uomo, dichiarando: “Non lo so, non lo so, non saprei, non saprei. Anche io penso che la sua famiglia ci sia rimasta male, perché ha detto: ragazzi, cioè, siamo stati insieme da un bel po’. Non c’erano, non c’erano problemi. E quindi uno dice: peccato.”

Giglio e Yulia Bruschi al GF (Screen Mediaset Infinity)