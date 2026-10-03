Javier Martinez lancia un accorato appello: le parole che fanno riflettere

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Il pallavolista argentino diventato famoso nel 2024 partecipando al Grande fratello ha preso parte ad un evento benefico il 2 ottobre a Macerata. L’uomo ha partecipato ad una campagna per sensibilizzare le persone a donare il sangue ed il midollo osseo. Per l’occasione, il compagno di Helena Prestes ha indossato un abito grigio e una maglia nera. Proprio in occasione dell’evento, Javier Martinez ha lanciato un accorato appello in particolare ai giovani. Il 31enne argentino ha dichiarato le seguenti parole: “voglio incentivare i giovani, che spesso e volentieri è un po’ un tabù. Noi siamo dei corpi sani pieni di vita, possiamo veramente donare la vita agli altri…è fondamentale che noi ci facciamo avanti con coraggio e prendiamo l’iniziativa. Non aspettiamo che questa cosa succeda a noi o ad un nostro caro, prendiamo l’iniziativa e facciamoci avanti”, invogliando le persone a donare il midollo ed il sangue che possono salvare la vita.

Javier Martinez e l’appello affinché i giovani donino il midollo osseo e il sangue

Dal palco di Banca Macerata, Javier Martinez ha lanciato un appello affinché i giovani donino il midollo osseo ed il sangue. L’ex gieffino ha risposto presente all’invito da parte degli organizzatori della manifestazione benefica. L’ex concorrente del Grande fratello ci ha tenuto a ringraziare tutti, dichiarando in questo modo. “sono stato molto contento di essere stato chiamato qui, speriamo di fare grossi passi avanti”. Nel frattempo, la partecipazione dell’uomo all’evento è stata applaudita dalla sua numerosa fanbase. Molti hanno elogiato l’ex opposto della Terni volley academy per aver aderito all’importante causa.