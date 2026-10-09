Un Posto al Sole, spoiler 9 ottobre 2026: Ferri promuove Walter Scala, Renato chiede a Raffaele…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 9 ottobre 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Micaela messa in stand-by in radio ha deciso di fare un viaggio e Samuel, un po’ preoccupato, vorrebbe andare insieme a lei. Nonostante non abbia più giorni di ferie ha comunque deciso di chiedere qualche giorno di vacanza a Silvia, Diego e Nunzio.

Spoiler Un posto al sole 9 ottobre 2026: Gianluca starà meglio? Renato chiede aiuto a Raffaele

In seguito all’incidente le condizioni di salute di Gianluca saranno ancora delicate, il ragazzo non si è ancora svegliato dal coma. Alberto continuerà a fargli visita ogni giorno, anche Luca e Federico stanno manifestando il loro sincero affetto al giovane Palladini, tutto questo lo aiuterà a stare meglio?

Dopo le dimissioni di Michele a Radio Golfo 99 Roberto Ferri stupirà Walter Scala con una promozione inaspettata. Nel frattempo Renato dovrà fare a meno della sua auto dopo che il carro attrezzi l’ha portata via. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Poggi coinvolgerà Raffaele in una faticosa corsa contro il tempo per riuscire ad imbarcarsi per la Sicilia, arriverà in tempo?