Un Posto al Sole, spoiler 8 ottobre 2026: Samuel prende una decisione, come reagiranno al Vulcano?

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 8 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che di fronte all’atteggiamento di Walter Scala e Roberto Ferri a Radio Golfo 99, che lui non condivide assolutamente, Saviani ha preso una decisione definitiva. Ormai esausto per la situazione che si è creata ha deciso di presentare ufficialmente le sue dimissioni e ha comunicato la sua decisione anche alla Cirillo che ha reagito in modo inaspettato.

Spoiler Un posto al sole 8 ottobre 2026: Samuel fa una richiesta al Vulcano, amara sorpresa per Renato

Nell’ultimo periodo la tensione al Caffè Vulcano è aumentata sempre di più, specie dopo il licenziamento di Micaela. Samuel si è sentito tradito da coloro che credeva degli amici e non solo colleghi di lavoro. Lui e la fidanzata sono certi che Lorenza non sia sincera e che lo abbia voluto mettere di proposito in cattiva luce, loro però si sono schierati dalla parte della cameriera.

Samuel chiederà ai soci del Vulcano dei giorni di vacanza per poter andare insieme a Micaela in Grecia. Silvia, Nunzio e Diego come reagiranno di fronte alla sua richiesta? Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Renato, mentre sarà pronto per andare in Sicilia, farà i conti con un’amara sorpresa.