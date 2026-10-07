Un Posto al Sole, spoiler 7 ottobre 2026: Saviani comunica la sua scelta a Micaela, lei decide di…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 7 ottobre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Renda continua ad essere molto turbato e nervoso e Rosa non capisce perché sta così male. Si rende conto che il compagno ha vissuto una situazione drammatica e comprende lo shock, pensa però che dietro ci sia anche altro. Nel frattempo Clara sta cercando di capire cosa ne sarà del suo matrimonio con Sabbiese.

Spoiler Un posto al sole 7 ottobre 2026: Raffaele prepara dei piatti da portare in Sicilia, Renato ha da ridire

Dopo aver preso la sua decisione Michele trascorrerà il suo ultimo giorno a Radio Golfo 99. Saviani non è riuscito più a tollerare né il comportamento di Walter Scala né quello di Roberto Ferri ed è per questo che ha preferito consegnare le sue dimissioni.

Quando il giornalista metterà al corrente Micaela della sua decisione la Cirillo prenderà un’inaspettata decisione. Nel frattempo Raffaele si dedicherà alla preparazione dei suoi migliori piatti destinati ad Angela, Bianca e Franco. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Poggi avrà però da ridire in merito a come dovrà trasportare tutti i manicaretti in Sicilia.