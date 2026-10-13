Un posto al sole, spoiler 14/10: Roberto e Greta sempre più vicini

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Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole mercoledì 14 ottobre 2026 su Rai 3. A Palazzo Palladini gli equilibri rischiano nuovamente di cambiare: al centro della puntata ci saranno soprattutto Roberto Ferri e Greta Fournier. La partenza di Marina per Londra lascerà infatti maggiore libertà d’azione all’imprenditore, il quale dovrà occuparsi del trasferimento di Cristina a Salerno. Proprio questa situazione finirà per riavvicinarlo alla sua ex e i due trascorreranno insieme un piacevole pomeriggio. La sintonia tra Roberto e Greta apparirà decisamente evidente, tanto che qualcuno finirà per accorgersi della loro ritrovata complicità.

Un avvicinamento che potrebbe creare nuovi problemi al rapporto tra Roberto e Marina.

Roberto e Greta sempre più vicini, Marina è lontana

Con Marina partita per Londra, Roberto si ritroverà a trascorrere del tempo insieme a Greta mentre cerca di accelerare il trasferimento di Cristina a Salerno. Quello che dovrebbe essere un incontro legato soprattutto alla figlia farà però emergere nuovamente una forte intesa tra i due. Una complicità che, secondo le anticipazioni, non passerà affatto inosservata.

Nel frattempo Walter Scala inizierà a far valere la propria autorità come nuovo direttore della radio dopo le dimissioni di Michele Saviani. Anna, invece, continuerà a essere tormentata dai sensi di colpa nonostante Gianluca sia ormai uscito dal coma. Novità anche per Serena e Filippo, che cercheranno una nuova collaboratrice domestica e si rivolgeranno a Rosa: per la Picariello, però, il nuovo lavoro si rivelerà più complicato del previsto. L’esperienza a casa Sartori la metterà infatti in seria difficoltà, facendole capire ben presto che lavorare per Serena e Filippo è molto diverso dall’occuparsi della casa di Giulia. Resta quindi da capire quale imprevisto finirà per complicare così tanto il suo nuovo lavoro.

L’elemento più interessante resta però il ritorno di fiamma, almeno sul piano della complicità, tra Roberto e Greta. La lontananza di Marina potrebbe trasformarsi nell’occasione perfetta per riaprire una storia che sembrava appartenere al passato. E conoscendo gli equilibri sentimentali di Un Posto al Sole, un semplice pomeriggio insieme potrebbe essere soltanto l’inizio di qualcosa di molto più pericoloso.

Un Posto al Sole va in onda da lunedì a venerdì alle 20:50 su Rai3. Le puntate possono essere tranquillamente viste, in differita, anche su Raiplay.

FONTI:

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